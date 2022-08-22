В Томской области скоро установят еще 17 комплексов фотовидеофиксации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области в 2022-2023 годах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» будут установлены 17 стационарных комплексов фотовидеофиксации, сообщает пресс-служба областной администрации.

В Томске фотовидеокомплексы смонтируют по адресам: ул. 79-й Гвардейской дивизии, 3, пр. Кирова, 46, пр. Кирова, 41, ул. Профсоюзная, 16, ул. 5-й Армии, 20 и на участке дороги от ул. Мичурина до транспортного кольца в поселке Кузовлево.

В Северске фотовидеокамеру установят на перекрестке пр. Коммунистический ул. Куйбышева.

Еще десять комплексов оборудуют на аварийно-опасных участках региональных трасс: Томск – Каргала Колпашево (11,15 км, 58,7 км, 158,85 км, 181,25 км, 191,73 км, 244,14 км), Камаевка – Асино Первомайское (11,23 км, 23,2 км), Томск Мариинск (50,24 км, 60,39 км).

Фотовидеокамеры будут фиксировать нарушения правил дорожного движения, в том числе превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, непредоставление преимущества в движении пешеходам.