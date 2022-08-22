Региональный Роспотребнадзор подтвердил вспышку коронавируса в томском санатории «Ключи»

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Региональный Роспотребнадзор провел проверку в санатории «Ключи», где стало известно о вспышке коронавируса, сообщили «КП-Томск» в управлении.

Отмечается, что во время проверки были выявлены нарушения санитарного законодательства, способствующие распространению инфекции среди персонала и пациентов.

По итогам расследования оказалось, что число заболевших в ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Ключи» составило 107 человек. Из них 79 пациентов и 28 человек среди персонала. У 48 человек болезнь протекала бессимптомно и была выявлена при обследовании контактных лиц.

Также отмечается, что проверка проходила в начале августа, с 4 числа санаторий закрыли для проведения дезинфекции и дополнительных противоэпидемических мероприятий. Все заболевшие там пациенты были госпитализированы в инфекционный стационар или направлены на амбулаторное лечение, больных сотрудников отстранили от работы.

«По состоянию на 22.08.2022 очаг считается локализованным и ликвидированным, ситуация остается на строгом контроле Управления», — отметили в Роспотребнадзоре.

Также подчеркнули, что решение об открытии учреждения будет принято после получения результатов контроля качества проведенной заключительной дезинфекции.

Напомним, ранее «КП-Томск» сообщала, как в санатории «Ключи» зарегистрирована вспышка заболеваемости коронавирусом. Тогда речь шла о сто заболевших COVID-19. В центре реабилитации информацию о числе заболевших не подтвердили, администрация отмечала о 64 выявленных случаях среди пациентов.