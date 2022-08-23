В Томской области синоптики прогнозируют заморозки 23 августа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Томской области синоптики прогнозируют заморозки 23-24 августа, сообщается на сайте томского гидрометцентра.

В Томске во вторник ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура днем +17…+19 градусов.

В Томской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Существенных осадков не ожидается, утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура после ночных заморозков поднимется до +17…+22 градусов.