Трое подростков забрали у томички полмиллиона рублей. Фото: СК России по Томской области.

Региональный Следственный комитет расследует уголовное дело, согласно материалам которого двое 17-летних подростков и 22-летний молодой человек забрали у томички более полумиллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительным данным, в августе 2022 года группа молодых людей, одному из которых 22 года, двум другим по 17 лет, находясь в квартире на улице Лебедева в г. Томске, обманным путем, якобы для помощи родственнице пострадавшей, забрали у нее денежные средства в размере более 500 тысяч рублей, распорядившись ими по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

Подозреваемых задержали, их заключили под стражу.

Во время следствия была установлена причастность молодых людей еще к десяти подобным преступлениям, общая сумма похищенного составила более 3 миллионов рублей.

Следователи выявляют причастность томичей к другим аналогичным преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.