Банк Уралсиб стал партнером гастрофеста «На топоре» в Томске. Фото: Банк Уралсиб.

Банк Уралсиб стал партнером гастрономической площадки международного фестиваля народных ремесел «Праздник Топора» в г. Томске. Праздник проходил с 16 по 21 августа 2022 г. при поддержке администрации Томской области и медиахолдинга «СибфмГрупп Томск».

Гостей гастроплощадки, размещенной в парке «Околица», ждали гастрономический турнир, мастер-классы, лекции, соревнования и конкурсы. Торговые точки предлагали различные угощения, напитки и сувениры. На протяжении всего фестиваля на сцене выступали кавер-группы, DJ, артисты из Томска и Новосибирска. Всего за время работы фестиваля парк посетили несколько тысяч томичей и гостей города.

Банк Уралсиб стал партнером гастрофеста «На топоре» в Томске. Фото: Банк Уралсиб.

Выступивший партнером гастрономической площадки Банк Уралсиб организовал свою локацию, где сотрудники раздавали полиграфическую продукцию, дарили прохожим воздушные шары с логотипом банка. Банк Уралсиб также предоставил подарки для участников и победителей одного из конкурсов фестиваля. После его проведения территориальный директор Банка Уралсиб Марина Башкеева обратилась к собравшимся со словами приветствия и вручила призы.

Банк Уралсиб стал партнером гастрофеста «На топоре» в Томске. Фото: Банк Уралсиб.

«Мы с радостью приняли предложение стать партнером фестиваля, который посетило так много горожан и гостей города. Организаторам мероприятия удалось сделать этот праздник ярким и незабываемым, а мы получили возможность напомнить о себе, предложить свои услуги и продукты жителям Томска», - отметила территориальный директор Томской территориальной дирекции Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Марина Башкеева.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 августа 2022 года насчитывает 219 точек продаж, 1440 банкоматов и 304 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.