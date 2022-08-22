В Томске жители улицы Говорова уже неделю возмущены отсутствием горячей воды

В Томске жители улицы Говорова, 34 уже неделю жалуются на отсутствие горячего водоснабжения. Фото: "Черный список Томска"

В Томске жители улицы Говорова, 34 уже неделю жалуются на отсутствие горячего водоснабжения. По словам томичей, компания "ТомскРТС" начала устранять аварию и в один момент перестала производить ремонтные работы.

"В доме 34 по улице Говорова уже неделю отсутствует горячая вода. Управляющая компания "Жилсервис Каштак" ссылается на РТС, которые никаких конкретных дат начала или окончания работ не дают. Спустя только 5 дней после отключения горячей воды, рабочие раскопали трубы. Теперь, видимо, трубы должны самостоятельно "исцелиться" на свежем воздухе", - написал томич в паблике "Черный список Томска".

В свою очередь, компания "ТомскРТС" ответила журналисту "КП-Томск", что на данном участке произошла авария, а вода в дома вернется уже к концу недели.

"На тепловой сети, от которой запитан дом по адресу Говорова, 34, выявлен дефект. Выполнить ремонт участка и подать горячее водоснабжение планируется до конца текущей недели", - сказали в компании.