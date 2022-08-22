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Общество22 августа 2022 9:53

В Томской области 2% жителей оценили на "отлично" общественный городской транспорт

Больше половины томичей недовольны состоянием общественного транспорта
Ксения Высотина
Только 2% томичей оценили на "отлично" общественный городской транспорт.

Только 2% томичей оценили на "отлично" общественный городской транспорт.

Фото: Ксения Высотина

Только 2% томичей оценили на "отлично" общественный городской транспорт. Большинство жителей региона проголосовали за "плохое" качество. Такие данные следуют из исследований автомобильного сайта Дром.

По данным экспертов, 10% жителей области проголосовали за "хорошее", а 2% - за "отличное" состояние общественного транспорта.

Уточняется, что больше половины томичей недовольны состоянием общественного транспорта. За "ужасное" проголосовали 24% и еще 32% — за "плохое". Также 32% опрошенных ставят оценку "удовлетворительно".

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