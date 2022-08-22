Владимир Мазур назвал приоритеты развития инфраструктуры образования Томской области. Фото: пресс-служба администрации Томской области.

Сегодня, 22 августа, врио губернатора Томской области Владимир Мазур на педагогическом форуме «Август.PRO» поставил задачи по развитию инфраструктуры общего образования, сообщает пресс-служба областной администрации.

Глава региона сказал, что 1 сентября в Томской области в детские сады придут 56 тысяч маленьких жителей Томской области, за парты сядут более 126 тысяч школьников, в колледжи и техникумы отправятся 28 тысяч молодых людей, а в университеты – 60 тысяч.

Владимир Мазур отметил, что для каждого ребенка должны быть созданы условия для получения качественного образования, воспитания, развития способностей и талантов вне зависимости от места проживания

«Для детей мы строим сады и школы. За последние пять лет в регионе построили 17 детских садов на 2 550 мест и шесть школ на 5 600 мест. Но этот процесс нужно продолжать, потому что каждый год мы фиксируем демографический рост школьников около полутора тысяч учеников в год. Сегодня в Томске строится школа на 1100 мест на улице Демьяна Бедного. Строятся Корниловская школа в Томском районе на 200 мест и Саровская школа в Колпашевском районе на 110 мест. В следующем году начнется строительство еще одной школы на 1 100 мест в Томске по улице Крячкова и Среднетымской школы на 50 мест в Каргасокском районе», — подчеркнул Владимир Мазур.

Врио губернатора отметил, что при этом только в Томске необходимо построить 16 новых школ на 8 100 мест. Томску, Томскому и Молчановскому районам нужны 10 новых детских садов. 152 школы региона нуждаются в капитальном ремонте. Как подчеркнул Владимир Мазур, внимания требует и инфраструктура детских садов и учреждений дополнительного образования. Региону нужны еще 57 «Точек роста», три школьных «Кванториума» и три «Доброшколы». 228 школ ждут цифровую образовательную среду, которая позволит в полной мере использовать в образовании ресурсы цифровых платформ.

«Я убежден, что по своей природе каждый ребенок талантлив. Наша задача – создать условия для проявления и развития способностей каждого. Для этого в школах нужны и театры, и спортивные клубы, и медиастудии, и многие другие проекты, – сказал Владимир Мазур на форуме «Август.PRO». – Особое внимание сегодня нужно уделять вопросам воспитания. В 241-й школе Томской области с 1 сентября начнут работать советники по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями. Томская область – один из немногих регионов, который сохранил сеть детских общественных объединений. Теперь нам предстоит создать региональное отделение Российского движения детей и молодежи».