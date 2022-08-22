Задержанный в июле бывший заместитель губернатора Юрий Гурдин сменил адвоката

Фото: tomsk.gov.ru.

Задержанный в Анапе экс-замгубернатора Томской области Юрий Гурдин сменил адвоката, ранее его интересы в суде отстаивала московский адвокат Анна Миненкова, сообщает «АиФ-Томск».

«Адвокат Ростинина Екатерина является основным адвокатом по данному делу. Именно она присутствовала при задержании Юрия Михайловича в Анапе. Адвокат Миненкова Анна более не осуществляет защиту по данному делу», — рассказали изданию в пресс-службе адвокатского бюро «Савельев, Ростинина и партнеры».

Адвокаты экс-замгубернатора Юрия Гурдина будут подавать кассационную жалобу для изменения меры пресечения, которая была озвучена в суде 13 июля.

Напомним, экс-замгубернатора Юрия Гурдина подозревают растрате. Его задержали в Анапе 12 июля и привезли в Томск для избрания меры пресечения. Гурдин ушел в отставку 13 мая 2022года.

По словам Ростининой, все будет обжаловаться в установленном законом порядке. Защита будет делать все возможное. Также адвокат отметила, что сейчас состояние экс-замгубернатора удовлетворительное, учитывая имеющиеся у него заболевания.