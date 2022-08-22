Томичка продает десятирублевую купюру за 1 тысячу рублей

Фото: "Авито".

В Томске местная жительница продает бумажную десятирублевую купюру за одну тысячу рублей. Томичка опубликовала объявление в интернете.

В характеристике к товару она указала, что купюра 1997 года б\у и продастся лично в руки.

Помимо этого объявления, у женщины есть еще одна публикация. В ней она продает пяти тысячные купюры с красивыми номерами. Одна банкнота в 5 000 рублей продается за 7 тысяч, тоже рублей.

Напомним, что ранее "КП-Томск" сообщала, как томичи продают советские банкноты за 10 тысяч рублей.