Томичка продает десятирублевую купюру за 1 тысячу рублей

Фото: "Авито".
В Томске местная жительница продает бумажную десятирублевую купюру за одну тысячу рублей. Томичка опубликовала объявление в интернете.
В характеристике к товару она указала, что купюра 1997 года б\у и продастся лично в руки.
Помимо этого объявления, у женщины есть еще одна публикация. В ней она продает пяти тысячные купюры с красивыми номерами. Одна банкнота в 5 000 рублей продается за 7 тысяч, тоже рублей.
Напомним, что ранее "КП-Томск" сообщала, как томичи продают советские банкноты за 10 тысяч рублей.