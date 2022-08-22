В администрации Томской области открылась приемная губернатора

В здании администрации Томской области на первом этаже открылась приемная губернатора. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В здании администрации Томской области на первом этаже открылась приемная губернатора. Об этом сообщает пресс-служба "белого дома".

Уточняется, что приемная представляет собой открытое пространство с мягкой мебелью, двумя просторными залами, креслами и столами для посетителей. Кроме того, здесь есть зона отдыха, где можно выпить чаю, а дети могут поиграть, пока родители решают проблемы.

«Рад, что мою идею реализовали буквально за месяц. Считаю, что у каждого жителя Томской области должна быть возможность напрямую обратиться к власти. Раньше на этом самом месте стояли пальмы и другие ценные растения в кадках. Вещь, конечно, нужная. Но я считаю, что вот такая открытая приемная – нужнее», - сказал врио губернатора Владимир Мазур на открытии.

Глава региона подчеркнул, что каждый день, с утра до вечера, на месте будут вести прием его помощники, узкие специалисты, начальники отраслевых департаментов, заместители губернатора.

"Возможно – главы городов и районов. Буду сам следить, чтобы никто не отлынивал. Буду здесь вести приёмы и сам", - добавил Мазур.

Помимо этого, врио губернатора поручил комитету по работе с личными обращениями граждан сформировать график работы Открытой приемной губернатора и организовать систему записи граждан.

Записаться на прием можно по телефонам 8 (3822) 510-832, 510-836, 510-993 или через специальную форму на официальном интернет-портале администрации Томской области