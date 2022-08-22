Томская область встала на 22 место в рейтинге по зарплатам среди регионов

Томская область заняла 22 место в рейтинге по зарплатам в стране. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Томская область заняла 22 место в рейтинге по зарплатам в стране. Доля зарплат выше среднего в регионе составила 29,7%, такие данные следуют из рейтинга, который составили федеральные "РИА Новости".

Исследования специалистов проводились по данным официальной статистики за 2021 и 2022 годы.

Среди 85 регионов, Томская область встала на 22 место. По данным экспертов, доля зарплат выше среднего в регионе составила 29,7%. Уточнятся, что заработную плату выше двух средних по стране получают 7,0% жителей Томской области. Новосибирская область оказалась в рейтинге на 39 месте, а Кемеровская на 15.

В топ-3 попали: Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Ненецкий автономный округ.