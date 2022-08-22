Северчанина отправили в колонию-поселение за невыплату денег потерпевшей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Северчанин взял с местной жительницы деньги за замер окон, средства потратил, а работу не выполнил, за что получил полтора года условно. Также суд обязал 44-летнего мужчину вернуть 60 тысяч рублей, которые он взял у заказчицы, сообщается на сайте областной прокуратуры.

В течение года северчанин деньги не вернул, за что суд отправил мужчину в колонию-поселение. Осужденный пытался изменить приговор и подал апелляцию, в которой сообщал о трудоустройстве и обещал выплатить деньги, однако жалобу не удовлетворили. Постановление вступило в законную силу, осужденный направлен для отбывания наказания в колонию-поселение.