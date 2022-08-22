Шесть томичей госпитализированы в больницы после ДТП в Зырянском районе

В Томске шесть человек попали в больницы после ДТП в Зырянском районе. Фото: Ксения Высотина

В Томске шесть человек попали в больницы после ДТП в Зырянском районе. Среди пострадавших есть двухлетний ребенок, сообщает пресс-служба облздрава.

Напомним, что днем в воскресенье, 21 августа, в Зырянском районе произошло лобовое ДТП, в котором погиб водитель одного из автомобилей. Тогда сообщалось, что он не имел права управления транспортным средством.

"Шесть человек, в том числе ребенок, были госпитализированы в медучреждения региона после ДТП, которое произошло 21 августа на 27 километре автодороги Большедорохово – Тегульдет", - говорится в сообщении.

В "Области здоровья" рассказали, что четыре пострадавших, 32 и 36-летний мужчина, 42-летняя женщина и 28-летняя девушка, находятся в состоянии средней степени тяжести. Они были госпитализированы в хирургическое отделение Зырянской районной больницы. Еще один пострадавший – 29-летний мужчина – был доставлен в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи. Его состояние врачи также оценивают как средней степени тяжести.

Двухлетний ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи №2 Томска, его состояние оценивается как тяжелое.

Также напомним, что один мужчина погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи.