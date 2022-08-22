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Общество22 августа 2022 5:12

Томская полиция снова будет искать незаконные наркотики

Стартовал третий этап операции «Мак-2022»
Екатерина Горникова
Томская полиция снова будет искать незаконные наркотики.

Томская полиция снова будет искать незаконные наркотики.

Фото: Ксения Высотина

В Томской области с 22 по 31 августа проходит третий этап операции «Мак-2022», в рамках которой полицейские будут выявлять незаконный оборот растительных наркотиков – мак и коноплю; уничтожать незаконное посадки, задерживать заготовителей, сбытчиков и перевозчиков запрещенных веществ, сообщается на сайте ведомства.

В связи с этим полиция напоминает, что землепользователи и собственники участков обязаны уничтожать растущие на их землях наркосодержащие растения, не дожидаясь предписания должностных лиц контролирующих органов. Уничтожать растения можно любым технически доступным способом, с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности.

За незаконное культивирование наркосодержащих растений предусмотрена уголовная ответственность.

Жителей региона могут сообщить о незаконном обороте наркотиков в полицию по телефону: 02 или 102 с мобильного.