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Общество22 августа 2022 4:22

Томский охотовед опроверг появление медведя в Стрежевом

Видео, которое появилось в соцсетях, может быть фейком
Ксения Высотина

В томских пабликах 22 августа появилось видео, где видно, как медведь бежит вдоль дороги. Автор видеозаписи написал, что медведь бежит в городе Стрежевом по улице Молодежная, однако охотоведы опровергли данную информацию.

"Нам и охотоведам со Стрежевого не поступала информация о каком-то медведе. Возможно видео фейк", - рассказал журналисту "КП-Томск" зампредседателя областного комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов Анатолий Истомин.

Напомним, что недавно была похожая ситуация, когда томская полиция опровергла информацию о погибшем от лап медведя мужчине.