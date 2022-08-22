Итоги конкурса детского рисунка «Мы готовим». Фото: КП-Томск".

Завершился конкурс детских рисунков «Мы готовим», организованный интернет-изданием «Комсомольская правда – Томск». Официально победители были озвучены 21 августа на гастроплощадке «На топоре».

Определены участники-победители, которые получают смартфоны Redmi 10А («Редми 10А») от компании 2 DROIDA («Два дроида»). В онлайн-голосовании победила работа Максима Русанова, посетители гастрофеста проголосовали за рисунок Илины Худайбердиной. Экспертное жюри также выбрало победителей в трех возрастных категориях, ими стали: Андрей Бузмаков, Никита Воропаев, Дарья Жильникова.

Остальные участники, которые присылали и приносили рисунки, получат утешительные призы от кондитерского цеха «Донна Роза».

Победители могут забрать свои награды до 27 августа в офисе компании «СибфмГрупп Томск» по адресу: пр. Фрунзе, 103д, офис 5021.

Кондитерский цех «Донна Роза» - большая любовь многих томских семей. Его ароматную нежную выпечку любят и взрослые, и дети. Они сами пекут и продают божественные кексы, печенье, пирожные, большие сладкие пироги — с начинками из фруктов, ягод, творога, сухофруктов. Выпечка от «Донны Розы» - воздушная, нежная, без трансжиров и пальмового масла, очень демократичная по цене.