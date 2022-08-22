Томский центр реабилитации "Ключи" не подтвердил 100 заболевших COVID-19 в их санатории

В Томске в центре реабилитации "Ключи" не подтвердили сто случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди жильцов санатория. Фото: 2ГИС

В Томске в центре реабилитации "Ключи" не подтвердили сто случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди жильцов санатория. По информации администрации санатория, было выявлено 64 пациента, которые заболели ковидом. Центр управления регионом взял комментарий у и.о. директора центра реабилитации.

Напомним, что ранее "КП-Томск" сообщала о том, как в санатории «Ключи» зарегистрирована вспышка заболеваемости коронавируса. Тогда речь шла о сто заболевших COVID-19.

"Возникла такая ситуация: с 20 июля по 19 августа среди пациентов выявлено 64 лабораторно-подтвержденных случаев заражения ковид, это около 12% от всех пациентов", - рассказал Сергей Колганов.

И.о. директора центра также добавил, что после начала вспышки, 3 августа, администрация приняла приказ об усилении санитарно-эпидемиологического режима в центре. На следующий день центр посетил Роспотребнадзор, где провел свое расследование. С 5 августа прием пациентов был закрыт.

"На сегодняшний день все пациенты здоровы и выписаны. В выходные мы проводили дезинфекцию центра. Ожидаем предписание на открытие»", - подытожил Колганов.