На "Празднике топора" 2 тысячи томичей отправили свои открытки в другие города России

Томичи отправляют свои открытки в другие города России на "Празднике топора". Фото: пресс-служба "Почты России".

В Томске на "Празднике топора" 2 тысячи людей отправили свои открытки в другие города России. География отправки посланий от Калининграда до Находки, сообщили в пресс-службе "Почты России".

"К Международному фестивалю народных ремёсел «Праздник топора» в Томской области Почта подготовила серию из пяти видов художественных открыток с фотографиями наличников деревянных домов Томска. Несколько дней в парке «Околица» с. Зоркальцево работал пункт посткроссинга. Его посетители бесплатно отправляли «открытые письма» друзьям, родным и близким. Сотрудники почты помогали правильно оформить послания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще сего томичи отправляли открытки в Москву, Санкт-Петербург, Рязань, Новосибирск и Красноярск. Открытки адресовали не только в крупные населенные пункты, но и в отдаленные села и деревни.

В отделении связи уточнили, что около 500 «открытых писем» Почта доставит жителям Томской области. Чтобы их вручить адресатам, сотрудники почты проедут на почтовых автомобилях сотни километров, а также задействуют паромы, лодки и даже вертолет.

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