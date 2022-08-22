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Общество22 августа 2022 3:21

В Томске на месяц частично перекроют улицу Бородинская

Перекрытие связано с проведением аварийных работ
Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

В Томске 22 августа частично перекроют улицу Бородинская. Перекрытие связано с проведением аварийных работ, сообщает пресс-служба мэрии.

"В период с 9.00 22 августа до 20.00 21 сентября будет перекрыта ул. Бородинская на участке от ул. Мичурина до ул. Новосибирская", - говорится в сообщении.

В администрации города рассказали, что движение транспорта будет осуществляться в соответствии со временными знаками дорожного движения.

Также добавляется, что перекрытие связано с проведением аварийных работ.