В Томске на месяц частично перекроют улицу Бородинская

Фото: Ксения Высотина

В Томске 22 августа частично перекроют улицу Бородинская. Перекрытие связано с проведением аварийных работ, сообщает пресс-служба мэрии.

"В период с 9.00 22 августа до 20.00 21 сентября будет перекрыта ул. Бородинская на участке от ул. Мичурина до ул. Новосибирская", - говорится в сообщении.

В администрации города рассказали, что движение транспорта будет осуществляться в соответствии со временными знаками дорожного движения.

Также добавляется, что перекрытие связано с проведением аварийных работ.