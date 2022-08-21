Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на томской трассе 21 августа

Фото: прокуратура Томской области.

Днем в воскресенье, 21 августа, в Зырянском районе произошло лобовое ДТП, в котором погиб водитель одного из автомобилей. Он не имел права управления транспортным средством, сообщили в прокуратуре Томской области.

По предварительной информации, около 12:00 на 28 км трассы Большедорохово - Тегульдет водитель LADA Priora при съезде с главной дороги не пропустил автомобиль LADA Kalina, который ехал во встречном направлении, и столкнулся с ним, сообщили в УМВД по Томской области.

В результате столкновения погиб 31-летний водитель LADA Priorа, который не имел водительских прав. В больницу были доставлены пять человек, среди которых 2-летний ребенок.

На место происшествия выехала заместитель прокурора Зырянского района Екатерина Чубукова.