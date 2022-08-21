Более 60 домов останутся без света в Томске 22 августа

Свет отключат в 9 часов утра.
Фото: архив "КП"
В понедельник, 22 августа, в Томске обесточат более 60 домов на время проведения плановых работ. Об этом сообщили «Горсети».
Так, с 09:00 до 12:00 без света останутся жители дома №32 по Иркутскому тракту.
С 09:00 до 16:30 электричества не будет по адресам:
ул. Белинского 61,70/1,84-86,86/1;
ул. Нахимова 8 стр.1;
ул. Пирогова 11,17/3;
ул. Студгородок 4;
ул. Студенческая 29,41-43,49-53;
ул. Учебная 34,38-42,40-а,40-б,40/2;
Иркутский тракт 183-185;
пер. Тихий 23-а,25-27,25/1,25/2,27/1,28,31;
пр-кт Ленина 186,193-195,193-а,193/2,199;
ул. Дальне-Ключевская 5,6-10;
ул. Люксембург Розы 84-92,88/1,92/1,95-97,96-102,101,111-113;
ул. Подгорная Большая 78-82.
С 09:00 до 17:00 обесточат дома:
пер. Зырянский 12-16,13;
пер. Некрасова 3,4;
пер. Омский 19;
пер. Чехова 3,4-6;
ул. Подгорная Большая 111,115-127,117-а,119-а,127-а,131-139;
ул. Севастопольская 32-36.