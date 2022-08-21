Более 60 домов останутся без света в Томске 22 августа

Свет отключат в 9 часов утра. Фото: архив "КП"

В понедельник, 22 августа, в Томске обесточат более 60 домов на время проведения плановых работ. Об этом сообщили «Горсети».

Так, с 09:00 до 12:00 без света останутся жители дома №32 по Иркутскому тракту.

С 09:00 до 16:30 электричества не будет по адресам:

ул. Белинского 61,70/1,84-86,86/1;

ул. Нахимова 8 стр.1;

ул. Пирогова 11,17/3;

ул. Студгородок 4;

ул. Студенческая 29,41-43,49-53;

ул. Учебная 34,38-42,40-а,40-б,40/2;

Иркутский тракт 183-185;

пер. Тихий 23-а,25-27,25/1,25/2,27/1,28,31;

пр-кт Ленина 186,193-195,193-а,193/2,199;

ул. Дальне-Ключевская 5,6-10;

ул. Люксембург Розы 84-92,88/1,92/1,95-97,96-102,101,111-113;

ул. Подгорная Большая 78-82.

С 09:00 до 17:00 обесточат дома:

пер. Зырянский 12-16,13;

пер. Некрасова 3,4;

пер. Омский 19;

пер. Чехова 3,4-6;

ул. Подгорная Большая 111,115-127,117-а,119-а,127-а,131-139;

ул. Севастопольская 32-36.