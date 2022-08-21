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Общество21 августа 2022 8:21

Житель Томской области подозревается в незаконной рубке леса на 280 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Елена Балуева
Своими действиями он нанес ущерб на сумму 280 тысяч рублей.

Своими действиями он нанес ущерб на сумму 280 тысяч рублей.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию в Томской области поступило сообщение о том, что неизвестные рубят деревья. Полицейские задержали 58-летнего подозреваемого, сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительной информации, мужчина в лесном массиве Пудинского участкового лесничества совершил незаконно вырубил 55 берез общим объёмом 59,22 куб/м и 4 осины общим объёмом 5,133 куб/м.

Своими действиями он нанес ущерб на сумму 280 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».