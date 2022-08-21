Житель Томской области подозревается в незаконной рубке леса на 280 тысяч рублей

Своими действиями он нанес ущерб на сумму 280 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию в Томской области поступило сообщение о том, что неизвестные рубят деревья. Полицейские задержали 58-летнего подозреваемого, сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительной информации, мужчина в лесном массиве Пудинского участкового лесничества совершил незаконно вырубил 55 берез общим объёмом 59,22 куб/м и 4 осины общим объёмом 5,133 куб/м.

Своими действиями он нанес ущерб на сумму 280 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».