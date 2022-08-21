Водитель Mitsubishi насмерть сбил 53-летнюю женщину в Томском районе

Фото: прокуратура Томской области.

Утром в воскресенье, 21 августа, около села Батурино произошло смертельное ДТП. 53-летняя женщина погибла по колесами автомобиля Mitsubishi, сообщили в прокуратуре Томской области.

ДТП произошло около 10:20 вблизи села Батурино Томского района. Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero сбил 53-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги. Она скончалась на месте.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Томского района Антон Негодин.

Ситуация находится на контроле районной прокуратуры.