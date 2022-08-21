Бдительная томская пенсионерка сохранила от мошенников более 1,5 млн рублей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм.

В Томске пенсионерка сохранила более 1,5 млн рублей, не поверив мошенникам. Женщине позвонил лже-полицейский, но бдительная женщина решила перепроверить информацию, сообщили в УМВД по Томской области.

Пожилая женщина обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонил неизвестный, он представился полицейским и сообщили, что по вине ее внучки произошло ДТП с пострадавшими. Чтобы она избежала уголовной ответственности, пенсионерке необходимо передать курьерам более 1,5 миллионов рублей.

Бдительная женщина не стала продолжать разговор, а сразу же перезвонила внучке, которая опровергла эту информацию.