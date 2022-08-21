Порывистый ветер и +17 градусов ожидают томичей 21 августа

Днем температура воздуха ожидается около +12…+17 °С. Фото: Архив "КП"

В воскресенье, 21 августа, в Томске прогнозируется прохладная и ветреная погода. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.

В Томске днем ожидается небольшой дождь, ветер будет дуть северо-западный 2-7 м/с, местами с порывами до 12 м/с. Днем воздух прогреется до +17 градусов.

В Томской области возможны дожди и туманы, ветер северо-западный 2-7 м/с, местами с усилением до 13 м/с. Днем температура воздуха ожидается около +12…+17 °С.