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Общество21 августа 2022 2:13

Порывистый ветер и +17 градусов ожидают томичей 21 августа

В Томской области возможны дожди и туманы
Елена Балуева
Днем температура воздуха ожидается около +12…+17 °С.

Днем температура воздуха ожидается около +12…+17 °С.

Фото: Архив "КП"

В воскресенье, 21 августа, в Томске прогнозируется прохладная и ветреная погода. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.

В Томске днем ожидается небольшой дождь, ветер будет дуть северо-западный 2-7 м/с, местами с порывами до 12 м/с. Днем воздух прогреется до +17 градусов.

В Томской области возможны дожди и туманы, ветер северо-западный 2-7 м/с, местами с усилением до 13 м/с. Днем температура воздуха ожидается около +12…+17 °С.