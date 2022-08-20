В Томске пропал десятилетний мальчик. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщают о поисках 10-летнего Александра Половинкина.

«Помогите найти ребенка! Пропал Половинкин Александр, 10 лет (2012 г.р.) 20 августа 2022 года ушел в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Приметы пропавшего: рост 140 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы, голубые глаза.

Был одет в серо-зеленую куртку, черные штаны, синие кеды, темно-синюю шапку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).