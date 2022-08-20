Завершено онлайн-голосование конкурса детского рисунка «Мы готовим». Фото: Ксения Высотина

Завершилось онлайн-голосование конкурса детского рисунка «Мы готовим». Юные томичи предоставили на конкурс 37 работ, за которые читатели «КП-Томск» активно голосовали на протяжении трех дней.

Рисунок участника.

Согласно результатам голосования, победу одержал рисунок пятилетнего Максима Русанова, его работа набрала 1365 голосов. Победитель получит смартфон Redmi 10А («Редми» 10 А), от компании 2DROIDA («Два дроида»). Остальных участников ждут утешительные призы.

Также напоминаем, что в сельском парке «Околица» на площадке гастрофеста «На топоре» также проходит голосование за рисунки, которые читатели «КП-Томск» принесли в редакцию. Подведение итогов этого голосования состоится в воскресенье, 21 августа, в 14:00. Победителю также будет вручен смартфон.

Еще троих победителей выберет экспертная комиссия. Результаты будут оглашены в понедельник, 22 августа. Следите за новостями.