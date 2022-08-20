Два человека пострадали в ДТП на выезде из села Зоркальцево в Томском районе. Фото: УМВД России по Томской области.

Утром 20 августа на 26 километре трассы Томск-Каргала-Колпашево столкнулись два легковых автомобиля, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По предварительной информации автомобиль «ВАЗ 2115» под управлением 65-летнего мужчины при выезде из с. Зоркальцево не предоставил преимущество автомобилю Nissan Sunny, который двигался со стороны г. Колпашево в сторону Томска.

В результате аварии два пассажира иномарки ДТП 25 и 15-летний пассажиры иномарки были доставлены в больницу для осмотра.

Напомним, в селе Зоркальцево Томского района с 16 по 21 августа проходит международный фестиваль "Праздник топора", томичи жалуются на пробки в этом районе.