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Общество20 августа 2022 10:36

Житель Томской области стал жертвой мошенников при покупке мотоцикла

Мужчина заказал мототехнику через интернет
Екатерина Горникова
Житель Томской области стал жертвой мошенников при покупке мотоцикла.

Житель Томской области стал жертвой мошенников при покупке мотоцикла.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В северскую полицию поступило заявление от 43-летнего местного жителя. Мужчина стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Отмечается, что северчанин решил купить мотоцикл , нашел подходящую модель на сайте бесплатных объявлений, связался с продавцом и обсудил условия сделки. Тот прислал покупателю договор купли-продажи, а северчанин в ответ выслал более 322 тысяч рублей. Однако мотоцикл ему никто не отправил, а продавец перестал выходить на связь.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».