Житель Томской области стал жертвой мошенников при покупке мотоцикла. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В северскую полицию поступило заявление от 43-летнего местного жителя. Мужчина стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Отмечается, что северчанин решил купить мотоцикл , нашел подходящую модель на сайте бесплатных объявлений, связался с продавцом и обсудил условия сделки. Тот прислал покупателю договор купли-продажи, а северчанин в ответ выслал более 322 тысяч рублей. Однако мотоцикл ему никто не отправил, а продавец перестал выходить на связь.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».