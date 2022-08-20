Водителей двух иномарок оштрафовали после видео в томских пабликах. Фото: УМВД России по Томской области.

Томичи выложили в паблики видео, где два автомобиля нарушают правила дорожного движения, водителей нашли и оштрафовали, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Так, на одном из видео был запечатлен автомобиль Toyota Land Cruiser с прицепом, который проезжает перекресток проспекта Ленина с переулком Тихим на запрещающий сигнал светофора. Аналогичное нарушение запечатлено и на другом видео – где водитель автомобиля Toyota Highlander проехал на красный сигнал светофора на Иркутском тракте, 84/1.

Водителей двух иномарок оштрафовали после видео в томских пабликах. Фото: УМВД России по Томской области.

Нарушителями оказались 26-летняя и 37-летний жители областного центра.

Женщину-водителя, управлявшую автомобилем Toyota Land Cruiser, оштрафовали на 1000 рублей за проезд на красный сигнал светофора. Водителю Toyota Highlander грозит штраф в 5000 рублей, так как он не в первый раз нарушил правила дорожного движения. Материалы направлены на административную комиссию.