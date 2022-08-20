Поехавшие на «Праздник топора» томичи застряли в пробке. Фото: Ксения Высотина

Томичи, которые сегодня решили поехать на «Праздник топора» в с. Зоркальцево Томского района сообщают «КП-Томск» об огромной пробке на подъезде к «Околице».

«Уже довольно долго стоим, а еще даже до моста не доехали», — возмущаются томичи.

Согласно сервису "Яндекс. Пробки", затруднено движение на подъезде к с. Зоркальцево.

Скриншот с сервиса «Яндекс.Пробки».

Напоминаем, что с 14:00 19 августа до 22:00 21 августа в Томском районе изменится схема движения транспорта. Ограничения действуют на участке 18-22 км автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево, включая подъезды: к селу Зоркальцево (0 4 км) и от села Зоркальцево к деревне Березкино (0 2 км).

Движение транспорта через село Зоркальцево на время проведения «Праздника топора» сделали односторонним от транспортного кольца в сторону улицы Мира до пересечения улиц Мира и Солнечной, затем по улице Солнечной до Шегарского тракта. Двустороннее движение транспорта осталось на Шегарском тракте, а также на улице Трактовой в Зоркальцеве.