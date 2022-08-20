Три человека пострадали в ДТП на томской трассе в районе села Ягодное. Фото: УМВД России по Томской области.

На 26 километре трассы Камаевка – Асино – Первомайское 19 августа в 18:15 столкнулись два автомобиля, пострадали три человека, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Отмечается, что ДТП произошло в районе села Ягодное Асиновского района.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота хай люкс» врезался в «КамАЗ» с прицепом, который ехал в попутном направлении.

В ДТП пострадали три человека – водитель и два пассажира иномарки, среди них был 11-летний ребенок. Пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.