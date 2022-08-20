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Общество20 августа 2022 3:35

Двое северчан ответят перед судом за кражи трех автомобилей

Возбуждено три уголовных дела
Екатерина Горникова
Двое северчан ответят перед судом за кражи трех автомобилей.

Двое северчан ответят перед судом за кражи трех автомобилей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция обвиняет двоих северчан в угоне нескольких автомобилей, расследование уголовного дела завершено и направлено в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что северчане в декабре 2021 года на одном из сайтов нашли объявление о продаже автомобиля «Тойота Виста Ардео». Один из мужчин встретился с продавцом на улице Беринга в Томске, осмотрел автомобиль, попросил сделать тест-драйв и угнал транспорт. В январе 2022 года северчане аналогичным образом угнали автомобиль «Тойота Альфард». А в феврале 2022 года один из фигурантов головного дела угнал «Лексус RX-300», который стоял на улице Сельскохозяйственной.

Ущерб от действий северчан составил более 2,4 миллиона рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Октябрьский районный суд города Томска для рассмотрения по существу.