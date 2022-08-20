Двое северчан ответят перед судом за кражи трех автомобилей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция обвиняет двоих северчан в угоне нескольких автомобилей, расследование уголовного дела завершено и направлено в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что северчане в декабре 2021 года на одном из сайтов нашли объявление о продаже автомобиля «Тойота Виста Ардео». Один из мужчин встретился с продавцом на улице Беринга в Томске, осмотрел автомобиль, попросил сделать тест-драйв и угнал транспорт. В январе 2022 года северчане аналогичным образом угнали автомобиль «Тойота Альфард». А в феврале 2022 года один из фигурантов головного дела угнал «Лексус RX-300», который стоял на улице Сельскохозяйственной.

Ущерб от действий северчан составил более 2,4 миллиона рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Октябрьский районный суд города Томска для рассмотрения по существу.