Синоптики прогнозируют в Томске небольшой дождь 20 августа. Фото: Архив "КП"

В Томске 20 августа синоптики прогнозируют небольшой дождь и утренний туман, сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

В субботу в Томске ожидается ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура днем +17…+19 градусов.

В Томской области 20 августа прогнозируются небольшие дожди в отдельных районах, утором местами туманы. Ветер северо-западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура ночью +2…+7°С, местами до +12°С, при прояснениях заморозки -0…-1 градус, дневная температура — +15…+20 градусов.