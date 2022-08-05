В Томске возле супермаркета на Телецентре пес уже несколько дней ждет своего хозяина

Если вы знаете хозяина собаки, просьба обратиться к Елене по телефону 89138144916. Фото: предоставлено для "КП-Томск"

В Томске уже несколько дней возле магазина "Пятерочка" на Телецентре собака ждет своего хозяина. Неравнодушные горожане пытаются помочь псу, но он возвращается к магазину, сообщила журналисту "КП-Томск" жительница соседнего дома Елена.

"Пес домашний, по нему видно, у него на шее брезентовый ошейник. Он постоянно пытается проскочить в магазин, но его оттуда выгоняют", - рассказала Елена.

Фото: предоставлено для "КП-Томск"

Собака появилась возле супермаркета еще в среду. Иногда пес уходит, но позже возвращается и кого-то ждет возле крыльца магазина.

По словам томички, которая обнаружила пса, он практически не ест и только пьет воду. Женщина также отметила, что в этом районе собаку никто не знает и есть предположение, что пес ранее ходил в этот магазин с хозяином, именно поэтому он так верно ждет кого-то возле супермаркета.

Если вы знаете хозяина собаки, просьба обратиться к Елене по телефону: 89138144916.