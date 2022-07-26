Томским контрактникам обещают 200 тысяч рублей за участие в спецоперации на Украине

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Жители Томской области, которые по контракту отправятся участвовать в спецоперации на Украине, смогут получить выплаты в 200 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Владимир Мазур.

В документе говорится, что жители Томской области, которые «добровольно заключат краткосрочные контракты на участие в спецоперации», смогут получить 200 тысяч рублей. Кроме этого, на период действия контракта, будет выплачиваться «дополнительное материальное обеспечение из расчета две тысячи рублей в сутки».

Также томским контрактникам обещают денежную компенсацию за санаторно-курортное лечение в региональных медучреждениях на 12 дней по 3600 рублей каждый.

Уточняется, что областной департамент соцзащиты заключит с военкоматом Томской области соглашение для осуществления этих выплат, финансировать которые будут из областного бюджета.

Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, говорится в документе.