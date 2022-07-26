В ДТП в центре Томска пострадал 2-летний пассажир Toyota camry

На месте работают сотрудники полиции, все обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области
Вечером во вторник, 26 июля, в центре Томска произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП был госпитализирован 2-летний ребенок, сообщили в УМВД по Томской области.
Авария с участием автомобилей Toyota camry и Ваз 2115 произошла около 17:20 на перекрестке улиц Красноармейская и Алтайская.
В столкновении травмы получил 2-летний пассажир иномарки, он был доставлен в больницу.
На месте работают сотрудники полиции, все обстоятельства произошедшего выясняются.