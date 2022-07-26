Пенсионер из Томска опять захламил подвал в доме на улице Учебной

Фото: пресс-служба УФССП России по Томской области.

Во вторник, 26 июля, подвал дома на лице Учебной, 42 второй раз освободили от хлама. Пожилой томич срезал замки и снова заполнил подвал вещами из мусорных контейнеров, сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области.

Пожилой житель дома в течение нескольких лет складывает в подвале вещи с мусорный контейнеров. При этом в подвал не является его личной собственностью, кроме того, в нем находятся инженерные коммуникации.

Сотрудники УК каждый раз срезают замки, который устанавливает пенсионер, а затем навешивают новые. По решению суда мужчина должен был освободить помещение, однако он это требование проигнорировал. После этого приставы возбудили исполнительное производство.

В результате этого подвал был очищен от вещей под контролем приставов, однако пенсионер опять срезал замок и опять захламил помещение.

Даже после многочисленных штрафов пенсионер все равно отказывался добровольно освобождать подвал.

Весной 2020 года этот же пенсионер захламил территорию дома металлоломом.