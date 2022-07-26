Северский суд освободил обвиняемого в убийстве 15-летней давности мужчину

Постановление суда можно обжаловать в течение 10 суток со дня его вынесения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Северске суд освободил мужчину, которого обвиняли в убийстве 15-летней давности. Такое решение суд принял в связи с истечением срока давности, сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества.

Напомним, в феврале 2022 года в Томской области следователи раскрыли совершенное в 2007 году убийство 19-летней девушки. По обвинению в убийстве арестован 39-летний местный житель, который признался в совершенном преступлении, он был заключен под стражу.

21 июля в Северске городской суд в закрытом судебном заседании рассмотрел материалы уголовного дела.

В ходе судебного заседания было установлено, что преступление было совершено 27 июня 2007 года. В связи с истечением срока давности уголовного преследования суд постановил прекратить производство по уголовному делу.

Уточняется, что постановление суда можно обжаловать в течение 10 суток со дня его вынесения.