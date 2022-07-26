В Томске на 16 дней перекроют движение на улице Пролетарской. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«ТомскРТС» перекроет для движения транспорта участок улицы Пролетарской в Томске с 27 июля по 11 августа. В это время планируется заменить участок трубопровода перед асфальтированием улицы, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"На время проведения работ с 09.00 27 июля до 19.00 11 августа будет перекрыто движение транспорта по улице Пролетарская от дома № 43А до дома № 47", – говорится в сообщении.

Компания будет менять около 50 метров изношенных трубопроводов диаметром 80 миллиметров и строительную часть теплотрассы.

Томичей просят заранее продумывать маршрут передвижения на автомобиле, пока ведутся ремонтные работы. Это снизит риски ДТП в городе.