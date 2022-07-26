Суд обязал мэрию Томска расселить 20 аварийных домов за полтора года

Судебный акт оставлен без изменения, решение вступило в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенью томская мэрия признала аварийными и подлежащими сносу 20 домов, расселить которые власти хотели до 2025 года. Однако суд обязал мэрия сократить срок расселения до полутора лет, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По решению суда, мэрия Томска должна расселить жильцов аварийных домов не позднее, чем через полтора года со дня вступления решения суда в силу. Но власти с таким решением не согласились и подали апелляцию, в которой сообщили об отсутствии реальной угрозы жизни и здоровью жителей этих домов.

Однако прокурор, основываясь на представленных в суде доказательствах, которые говорят о том, что эксплуатация домов является небезопасной.

Судебный акт оставлен без изменения, решение вступило в законную силу.