Томск вошел в топ-20 регионов России по численности среднего класса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты РИА Рейтинг составили чарт регионов с наибольшей численностью жителей, которые входят в средний класс. Рейтинг был составлен на основе данных за 2021 и 2022 годы. Под средним классом подразумеваются люди и семьи, которые могут себе позволить покупку автомобиля или недвижимости, а также ежегодный качественный отпуск.

Также к среднему классу относятся те, чей доход после уплаты всех кредитов и трат на повседневные нужды будет равен не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Томск занял 17-ое месте в топ-20 регионов России по численности среднего класса. По всей Томской области насчитывается около 14,5% семей, которые принадлежат среднему классу. А лидером этого чарта стал Ямало-Ненецкий автономный округ, там насчитали 46,6% семей среднего класса.