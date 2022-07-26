В Томске полиция ищет пропавшего из больницы лысого мужчину

Томская полиция ищет ушедшего из больницы лысого мужчину. Фото: УМВД России по Томской области.

Полиция просит помощи томичей в поисках 45-летнего Михаила Панова, который 15 июля ушел из больницы и не вернулся. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Уточняется, что мужчина выглядит на 40-45 лет, ростом 165 см, телосложения плотного, лысый, глаза светлые.

На момент пропажи был одет в черную футболку с надписью, камуфляжные темно-серые бриджи, синие кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефонам: 02 (с сотового 102), 795-899, 89521812501.