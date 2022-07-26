Нельзя выбрасывать и закапывать в землю: как томичи могут законно похоронить животных. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Если у вас умер питомец, то есть лишь несколько законных способов попрощаться с ним. Если нарушить правила захоронения животных, это может привести к штрафу в размере от 4 до 5 тысяч рублей, сообщает «АиФ-Томск». Законом строго запрещено захоронение животных во дворе дома или огород. Трупы животных относятся к биологическим отходам и, согласно закону, их категорически запрещается хоронить в земле. Вывоз животных трупов на свалку или выброс в мусорный контейнер также запрещен. Считается, что трупы животных могут быть опасны для человека из-за процесса гниения, особенно если животное было чем-то больно, ведь инфекцией могут заразиться как люди, так и животные. Вариантов законного прощания с животным всего два. Но первым делом о гибели животного необходимо сообщить ветеринару. Именно врач может подсказать, каким образом можно похоронить животное: утилизировать в ветеринарной клинике или кремировать. В Томске стоимость утилизации останков животного начинается от 800 рублей. Услугу по утилизации трупа животного можно найти практически в любой ветклинике. Кремация животного стоит от 700 до 6 тысяч рублей, в зависимости от массы тела. Также цена зависит от выбора кремации. Существует общая кремация, она дешевле чем индивидуальная. Ее стоимость начинается от 1200 рублей. Хозяин может также поприсутствовать при кремации животного и попрощаться с ним. В Томске также есть услуга по установке памятника для вашего любимца. После кремации прах животного можно забрать и хранить в урне. Где хранить прах, хозяин уже решает сам: сохранить дома либо захоронить в каком-либо месте. Цены на урны для праха животных начинаются от 400 рублей. Средняя стоимость жестяной урны для хранения праха животного стоит около 900 рублей.