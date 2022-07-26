Северская пенсионерка ради спасения сына отдала мошенникам почти полмиллиона рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В северскую полицию поступило сообщение от 76-летней пенсионерки, женщина пыталась спасти сына от уголовного дела и передала мошенникам более 450 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Она рассказала полицейским, что накануне ей на мобильный телефон позвонил мужчина, представился "сыном" и сказал, что попал в ДТП. Для решения "вопроса о невозбуждении уголовного дела" ему нужны деньги, за которыми приедет курьер.

Пожилая северчанка собрала 455 000 рублей и передала их незнакомому мужчине, который приехал на такси и представился курьером,

Только потом пенсионерка узнала, что с сыном все в порядке и обратилась в полицию

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».