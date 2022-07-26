Запас прочности – в современном оснащении

Так выглядит базовая станция нового поколения оператора мобильной связи Tele2. Фото: пресс-служба Tele2.

Как сообщает пресс-служба компании Tele2, сеть в пределах столичного региона в прошедшем году показала рост в 18%, заняв первое место по темпам строительства базовых станций (БС). Такие выводы сделали эксперты ИАА TelecomDaily. Согласно оценкам агентства, по общему числу станций (их насчитывается почти 206 тысяч) российский мобильный оператор вышел на второе место. «Запас прочности» всей сети позволили увеличить почти 70 тыс. новых БС.

Рост числа современных БС компании осуществлялся на протяжении 2019-21 годов. За это время их было смонтировано свыше 70 тысяч. Фото: пресс-служба Tele2.

- У Tele2 самая молодая на рынке сеть: мы последними строили ее в регионах и на протяжении многих лет не снижали темпов строительства инфраструктуры LTE. По итогам 2021 года общее число наших базовых станций увеличилось на 18%, станций стандарта LTE – на 28%. Наша сеть имеет высокий технический потенциал, сбалансированные пакеты услуг позволяют клиентам гибко управлять ими, выбирая подходящее им наполнение трафика, - в частности, отметил Алексей Телков, зам генерального директора по технической инфраструктуре компании Tele2.

В компании уточнили: по итогам исследования TelecomDaily, Tele2 продемонстрировала, пожалуй, наиболее высокие темпы ввода базовых станций в эксплуатацию за два года: оператор установил 70 тыс. базовых станций, нарастив их число почти на 50%, выйдя на второе место по их количеству (206 тыс.).

На сегодняшний день сеть Москва-Tele2 включает 206 тыс. базовых станций по всему столичному региону. Фото: пресс-служба Tele2.

В 2022 году, по мнению аналитиков агентства, темпы запуска нового оборудования на рынке мобильной связи замедлятся на фоне роста нагрузки на сети. Проблему ограничения их емкости можно решать как на уровне самих сетей – за счет уплотнения новыми БС или переходом на стандарт 5G, так и на уровне потребления трафика – путем вывода безлимитных тарифов. В этих условиях операторам особенно важно грамотно распоряжаться имеющимися мощностями. На фоне нехватки оборудования имеет значение технический потенциал базовых станций. Чем больше компании успели запустить их в 2019-2022 годах, тем выше уровень запаса прочности сети. Высокая доля новых БС позволяет прикладывать меньше усилий для модернизации сетей в целом. Также, объясняют эксперты, новые станции имеют больший срок эксплуатации и поддерживают различные надстройки для расширения емкости.