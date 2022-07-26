Томичи встали в пробку из-за перекопанных дорог на двух проспектах. Фото: Наталья Качановская

Горожане встали в пробку в районе проспектов Фрунзе и Комсомольского.

Многие томичи возмущены из-за затрудненного передвижения на Фрунзе и Тверской. Также наблюдается пробка на улице Герцена. Жители города пожаловались в редакцию "АиФ-Томск" на пробки, так как большой поток машин двигается именно по основным улицам города.

Водителям приходится искать места объезда пробок, что может стать новой причиной для ДТП в городе. Напомним, что улица Герцена частично перекрыта из-за раскопки "ТомскРТС".

Как сообщил один из томских водителей, на пересечении пр. Комсомольский- ул. Фрунзе сняли асфальт, что и затруднило проезд. "Пробка начинается от площади Кирова", - пожаловался томич.