Более 1 400 студентов-медиков из СибГМУ проходят практику в томских больницах. Фото: Олег УКЛАДОВ

В течение лета в больницах по Томской области пройдут практику 1 412 студентов Сибирского государственного медицинского университета, сообщает пресс-служба областной администрации.

С июня в областные медицинские учреждения на практику вышли студенты второго, третьего, четвертого и пятого курсов по направлениям «лечебное дело», «педиатрия», «сестринское дело», а также обучающиеся по направлениям «медицинская биофизика», «медицинская кибернетика» и «медицинская биохимия».

Большая часть студентов проходит практику в Томске, в больницах, родильных домах, а также в профильных учреждениях: областном онкодиспансере, перинатальном и фтизиопульмонологическом центрах. Но часть студентов проходит практику в районных медицинских учреждениях по области.

По словам начальника облздрава Сергея Дмитриева, умение проводить лечебные процедуры и выполнять различные манипуляции студент получает сам, отрабатывая навыки на занятиях в университете.

«Но помимо этого есть и то, что можно увидеть только в живом медицинском коллективе: принципы деонтологии, особенности осмотра и беседы с пациентом на приеме, заполнение истории болезни, поведение в операционной. Студенты СибГМУ поэтапно работают с разными сотрудниками медорганизаций, развивая необходимые качества и умения, напрямую связанные с будущим профилем обучения», — отметил Дмитриев.

После окончания второго курса студенты-медики на практике становятся помощниками палатной медицинской сестры, чтобы научиться делать перевязки и ставить прививки, системы и капельницы. После третьего курс студенты становятся помощниками процедурной медсестры, где учатся забору крови и проведению различного рода процедур.

После четвертого и пятых курсов они пробуют себя помощниками врача-педиатра, терапевта, акушера-гинеколога или врача-хирурга, в зависимости от выбранного студентом направления.