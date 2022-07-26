Томские госавтоинспекторы задержали за три дня более 40 пьяных водителей. Фото: УГИБДД России по Томской области.

В Томской области с 22 по 24 июля проходило профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в рамках которого инспекторы ГИБДД проверяли состояние автомобилистов, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что за три дня инспекторы пресекли 189 нарушений правил дорожного движения, задержали 24 пьяных водителя и еще 18 автомобилистов, которые отказались проходить медосвидетельствование. Также 54 водителя управляли автомобилями без прав, а еще один предъявил поддельное удостоверение.

Более 10 транспортных средств поместили на спецстоянку.

ГИБДД просит томичей сообщать о пьяных водителях в дежурную часть по телефонам: 66-44-22, 66-44-24, 102 или сообщить об этом ближайшему наряду дорожно-патрульной службы.